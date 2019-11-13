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Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() BEYOĞLU Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na...
GENEL 13.11.2019, 15:23
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() BEYOĞLU Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Cenazenin saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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