Eski İngiliz Bakan Straw: İç savaşın eşiğinden dönüldü

ADANA, () - İNGİLTERE'de Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yapan Jack Straw, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve halkın tutumları ile engellendiğini belirtti, "Savaşın eşiğinden dönüldü" dedi.

Adana'da Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) üyeleri ile bir araya gelen Jack Straw, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimiyle ilgili konuşan Jack Straw, "Bu darbe girişiminde yeni bir askeri diktatörlüğe ve iç savaşa ramak kalmıştı. Türk vatandaşlarının ve Cumhurbaşkanı dahil ülke yöneticilerinin darbe gecesindeki tutumları ile bu girişim engellendi, iç savaşın eşiğinden dönüldü" dedi. Straw, darbe girişiminin içerisinde Fethullah Gülen'in olduğuna dair en küçük şüphesi olmadığını da ifade etti.

Türkiye'nin Suriye politikasını desteklediğini söyleyen Straw, "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve izlediği mülteci politikasını olumlu buluyorum, olumlu karşılıyorum. Avrupa'da yükselen milliyetçi akımlarla birlikte diğer ülkelerde de benzer konular konuşulmaya başlandı. AB zor günler geçirebilir, ancak, bu zor günlerden güçlü ülkelerle zayıf ülkeler arasında bir fark gerçekleşerek çıkılacaktır. Brexit sonrası piyasalar ilk tepkiyi atlattıktan sonra, Türkiye ile İngiltere ticari ilişkilerinde olumlu gelişmeler olacaktır."

Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya da, AB üyeliği sürecinde Türkiye'ye verdiği desteğiyle de bilinen, İngiltere siyasetinin önemli isimlerinden Jack Straw'ın yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı. Sakarya, "Sayın bakan, Türkiye'yi çok yakından tanıyan, bilen bir siyaset adamı. Türkiye dostu sayın Straw, bakanlıkları dönemindeki yapıcı tutumuyla İngiltere-Türkiye ilişkilerine olumlu katkılarda bulunmuştur. Ziyareti bizi çok memnun etti. Birçok konuda istişare fırsatı bulduğumuz bu buluşma çok yararlı geçti" diye konuştu.

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