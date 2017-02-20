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Eski iki savcı ve bir hakim hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı

  Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'nın kaldıkları evde ele geçirilen iki pasaport...

Eski iki savcı ve bir hakim hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı

 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'nın kaldıkları evde ele geçirilen iki pasaport ve bir sahte kimlik ile ilgili 'Evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.
HAKİM İLE SAVCILARIN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Selam Tevhid soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki işlemleri devam ediyor.
EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Savcılar Çimen ve Sarıkaya ile hakim Gündoğdu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bakıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şüpheli Gündoğdu ve Sarıkaya hakkında yakalandıkları sırada evde çıkan 2 sahte pasaport sebebiyle ve Adnan Çimen'in üzerinde bulunan 'Ramazan Karaaslan' adına düzenlenmiş nufüs cüzdanın sahte olması sebebiyle yine "Evrakta sahtecilik" suçundan haklarında soruşturma başlattı.
ARANAN ESKİ SAVCI KILIÇ'IN PASAPORTU EVDE BULUNDU

Gündoğdu ve Sarıkaya'nın yakalandığı evde yapılan aramada, FETÖ soruşturması kapsamında yakalaması bulunan eski savcı Hasan Kılıç'ın da pasaportu bulundu. Yetkililer, Hasan Kılıç'ın da Sarıkaya ve Gündoğdu'nun saklandığı evde kaldığı ihtimali üzerinde duruyor.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA DA İFADE VERECEKLER

Sadrettin Sarıkaya hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Dursun Ali Gündoğdu hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Çimen hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “örgüt üyeliği" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerinin de alınacağı öğrenildi.
YARDIM VE YATAKLIK SUÇUNDAN İFADESİ ALINACAK

Öte yandan Sarıkaya ve Gündoğdu'nun kaldığı evi kiralayan Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun da “Silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan ifadesinin alınacağı öğrenildi.
DAVA KAPSAMINDA DA İFADE VERECEKLER

Eski Hakim Gündoğdu ile eski savcılar Sarıkaya ve Çimen savcılık ifadelerinin bitmesinden ardından "Selam Tevhid soruşturmasında kumpas" davası kapsamında Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki davaya ilişkin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS)ile ifade verecek. Şüphelilerin farklı illerde haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verme işlemleri başladı.

 

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