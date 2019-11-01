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Eski hükümlü, İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, cezaevinden çıktıktan sonra İŞKUR'dan aldığı eğitim ve hibe desteğiyle ahır inşa edip, 4 büyükbaş alarak hayvancılık sektörüne giren Eyüp Koyuncu (43), eski hükümlülerin sosyal hayata geri...

GENEL 31.10.2019, 17:41
Eski hükümlü, İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de, cezaevinden çıktıktan sonra İŞKUR'dan aldığı eğitim ve hibe desteğiyle ahır inşa edip, 4 büyükbaş alarak hayvancılık sektörüne giren Eyüp Koyuncu (43), eski hükümlülerin sosyal hayata geri dönüş yapmasının güç bir süreç olduğunu belirtip, "Bu destek bana ışık oldu. Yeniden iş hayatına yönelmemi sağladı" dedi.
Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesi'nde oturan Eyüp Koyuncu, çeşitli suçlardan 5 yıl Denizli Kapalı Cezaevi'nde hapis yattıktan sonra yeni bir hayata başlamak istedi. Arkadaşı sayesinde İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere hibe desteğinde bulunduğunu öğrenen Koyuncu, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Açılan girişimcilik kurslarına katılan Koyuncu, eğitimin sonrasında hazırladığı büyükbaş çiftliği projesi ile hibe desteği almaya hak kazandı. Şubat ayında kendisine ait araziye ahır inşa eden Koyuncu, hibe desteğiyle de 4 inek alıp hayvancılığa başladı. Ahırında süt üretimi yapan Koyuncu, böylelikle iş hayatına adım atmış oldu.
'BU DESTEK BANA IŞIK OLDU'
Koyuncu, iş hayatında yer almanın kendisi için mutluluk olduğunu, eski hükümlülerin sosyal hayata geri dönüş yapmasının güç bir süreç olduğunu dile getirerek, "Hayvanlara karşı büyük bir sevgi duyduğum için inek besiciliği yapmaya karar verdim. Projemi teslim ettim ve bir süre sonra kabul edildiği haberi geldi. Ne kadar sevindiğimi anlatamam. Bu destek bana ışık oldu. Yeniden iş hayatına yönelmemi sağladı. Ayrıca mahallemde, 'Senin iş olmaz' diyen çoğunluğa da umut oldu. Hatta bu dönemde arkadaşlarımdan biri de beni örnek alarak projesini İŞKUR'a sundu. Şubat 2019'da 4 büyükbaş hayvan ile işletmemi kurdum. Bugün itibari ile 7 büyükbaş hayvanım mevcut. Günde ortalama 90 litre süt üretimi yapıyorum. Hedefim işletmemi büyütebilmek" dedi.

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