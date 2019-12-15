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Eski hükümet konağı arazisine, emniyet binası talebine tepki

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, olası depremde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltılıp yıkılan eski hükümet konağının arazisine, emniyet hizmet binası yapılmak istenmesi, bölgenin yeşil alan olmasını...

GENEL 15.12.2019, 09:56
Eski hükümet konağı arazisine, emniyet binası talebine tepki

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, olası depremde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltılıp yıkılan eski hükümet konağının arazisine, emniyet hizmet binası yapılmak istenmesi, bölgenin yeşil alan olmasını isteyenlerce tepkiyle karşılandı.
Datça'da hükümet binası, olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle 2017 yılında Muğla Valiliği'nin kararı doğrultusunda yıkıldı. Kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü, Datça Belediyesi'ne başvuruda bulunarak, 5 bin 300 metrekarelik arazide prefabrik bir bina için ruhsat talebinde bulundu. Bu durumu öğrenen kentteki sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileri ise Datça Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine, Datça Belediyesi'nde soluğu aldı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, halkı belediye meclis salonunda kabul ederek, istek ve şikayetlerini dinledi, gelişmeler hakkında bilgi verdi. Datça ilçe merkezinde, 5 bin 300 metrekarelik bir alanda bulunan eski hükümet konağı binası, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından 2004 yılında yapılan inceleme sonucu; olası bir depremde yıkılma riskinin bulunduğuna ilişkin verdiği rapor üzerine binanın iki yıl önce yıkıldığını hatırlatan Uçar, "Datça Belediyesi olarak buranın meydan ve yeşil alan olarak kalması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Belediye Meclisi'nde CHP, AK Parti ve MHP'li üyelerin oybirliği ile bu yönde bir karar alındığına dikkat çeken Uçar, "Buranın meydan olarak düzenlenmesi ve yeşil alan olarak kalması yönünde Datça Belediye Meclisinden bir karar çıktı. Bu karar, henüz yürürlüğe girmemiş olabilir. Ama kentlinin, tamamının ortak düşüncesi bu yöndedir" dedi.
'PREFABRİK BİNA İÇİN RUHSAT TALEBİ OLDU'
Eski hükümet konağı alanının, Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisinin yapıldığını ifade eden Uçar, "Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü iki yıldır, eski bir otel binasına hizmet veriyor. 19 bin lira ile başlayan kiralama bedeli, bugün 24 bin TL'ye yükseldiğini öğrendim. Emniyet Genel Müdürlüğü bu kira ödemelerinde zorlanacağı düşüncesiyle, bir hizmet binası yapmak üzere bu alanın, Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesini sağladı. Gelinen noktada, prefabrik bir bina yapmak isteği ile belediyemize başvuruda bulunuldu. Buraya, 500 metrekarelik oturum alanında tek kat prefabrik bir bina yapmak istiyorlar. Emniyet Müdürlüğü'nün prefabrik bina talebine, zaten ruhsat verme şansımız yok. Bu nedenle projelerin geri iade edilmesine karar verdik" diye konuştu.
JANDARMANIN ALANINI ÖNERDİ
Emniyet binasına karşı olmadıklarını vurgulayan Uçar, ilçe merkezi girişinde jandarmaya ait 1800 metrekarelik bir alanın bulunduğunu belirtip, "Jandarma, 1800 metrekarelik bu alanın, 700 metrekaresinde kapalı alanda hizmet veriyor. Dolayısıyla 1100 metrekarelik bir alanda daha kullanılabilir durumda. Sonuçta, jandarma ve emniyet, İçişleri Bakanlığı'nın bünyesindedir. Bana göre kendi içinde bu sorun çözümlenebilir. Emniyet ve jandarma bir arada toplanabilir. Eski hükümet konağının yerine emniyet müdürlüğü yapmak sorunu çözüme kavuşturmuyor. Diğer kamu kurumları da yer bekliyor. Niyet okumak istemiyorum ama bana göre buradaki düşünce, emniyetin prefabrik bina ile önce kendilerini kurtarıp, sonra da sırasıyla kaymakamlığı o alana yapmak istemesi gibi geliyor. Bu varsayımla ortaya çıkmak çok doğru değil biliyorum ama kusura bakmayın, Perşembenin geleceğini de Çarşambadan bilmek gerekiyor" dedi.
'TALEP KABUL EDİLEMEZ'
Datça Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına konuşan avukat Güngör Erçil ise talebin kabul edilemez olduğuna işaret ederek, "Eski hükümet konağının yerine emniyet binası yapmak istemek, ne halkın ne halkın temsilcilerinin ne de belediyenin kararlarını tanımıyorum demektir. Ülkede demokrasi varsa, belediyenin ve halkın düşüncelerinin dikkate alınması gerekir. Hiçbir irade, hiçbir güç, halkın iradesinden üstün değildir, olamaz" dedi.
Datça Kent Konseyi Kültür Sanat Bilim Grubu Üyesi yazar Kemal Sümer ise "Datça Belediye Meclisi'nde, tüm üyeler tarafından oybirliği ile bu alanın, bütünüyle halka ait yeşil alan ve sosyal paylaşım alanı yapılması yönünde karar alınmıştır. Bu doğrultuda halkın ortak iradesinin dikkate alınması gerekir" dedi. Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Avukat Gülhan Keleş (45), "Buranın meydan olarak kalması, Datçalılar'ın için en doğrusu olacaktır. Burada bir yapı olursa, Datça'da nefes alacak bir yer kalmayacak" diye konuştu.
Datça'da 6 yıldır yaşayan Şule Akıncıbay (68), Datça'nın güzelliklerinin korunması gerektiğine dikkat çekti.

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