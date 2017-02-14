Eski futbolcu Demiröz tahliye oldu

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkan eski futbolcu İsmail Demiriz, tahliye edildi. Davanın firari sanığı eski futbolcu Arif Erdem'in ise yakalanmasına devam kararı verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın firari sanığı Arif Erdem'i ise avukatı temsil etti. İddianamenin okunmasının ardından ilk olarak tutuklu sanık İsmail Demiriz savunma yaptı.

HER FUTBOLCU GİBİ BENİM DE KÖTÜ BİR HAYATIM VARDI

1990 yılında Galatasaray Kulübü'nde futbol oynamaya başladığını söyleyen Demiriz, "Her futbolcu gibi benim de kötü ve düzensiz hayatım vardı. Müslüman bir insan olarak dini öğrenmek istiyordum. Bu amaçla dini yayınlar okumaya başladım. 1997-1998 yılları arasında dini sohbetlere katılmaya başladım" diyerek FETÖ ile bu şekilde tanıştığını söyledi.

FETÖ'yü yıllarca dini hareket olarak düşündüğünü ifade eden Demiriz, katıldığı sohbetlerde 'Sorumluluk' düzeyinde bir görevinin olmadığını söyleyedi. Demiriz, "Bu yapının gayrimeşru amacından haberim olmadı. Ben bu hareketin devletin içerisinde gizli olarak karşılaştığından habersizdim" dedi.

17-25 ARALIK'TAN SONRA İRTİBATIMI KESTİM

Cemaatle gönül bağının 2013 yılına kadar devam ettiğini söyleyen Demiriz, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra yapıyla irtibatını kestiğini, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını söyledi. Futbolcu olduğu için futbol camiasından insanların çevresinde olduğunu söyleyen Demiriz, "Dolayısıyla zaman zaman futbolcu arkadaşlarla da sohbetlere katıldığımız oluyordu" dedi.

GÜLEN'DEN HEDİYE GÖMLEK

Demiriz mahkeme başkanının sorusu üzerine evinde bulunan 1 dolarların da hatıra olarak saklanan paralar arasında olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının evdeki aramalar sırasında bulunan gömleği sorması üzerine ise Demiriz, "2013 yılında Fethullah Gülen'e yaptığımız ziyaret sırasında gelen herkese hediye veriliyordu. Bana da o zaman vermişti" dedi.

"OKAN BURUK İLE BİR KEZ, BÜLENT İLE TUGAY'I HATIRLAMIYORUM"

Soru üzerine futbolcu Okan Buruk ile sohbete gitmediğini ancak bir sohbette Buruk ile karşılaştığını söyleyen Demiriz, Bülent Uygun ve Tugay Kerimoğlu'nun ise bu toplantılara katıldığını hatırlamadığını söyledi.

TÜTÜNEKER: CEMAATE GİTMEMİN AMACI DİNİ ÖĞRENMEKTİ

İsmail Demiriz'in ardından tutuksuz sanık Uğur Tütüneker savunmasını yaptı.1993 yılında Fetullah Gülen cemaati ile tanıştığını söyleyen Tütüneker, "1998 yılına kadar zaman zaman sohbetlere katılıyordum. 98 yılında antrenörlüğe başlayınca cemaat ile bağım tamamen koptu. Cemaate gidip gelme amacım da dini öğrenmekti" dedi. Tütüneker, "Benim için cemaatin yardımlarıyla takımları çalıştırdı deniliyor. Bu doğru değil. 14 takım ile çalıştım. Bu takımların başkan ve sporcularına da sorulabilir. Kendi emeklerimle buralara kadar geldim" diye konuştu.

TANIK: FETÖNÜN MAHREM İMAMIYDIM SONRA GAYRİ RESMİ FUTBOL İMAMI OLDUM

Daha sonra Sait Alpsoy tanık olarak dinlendi. Demiriz ile 1993'te Foça'da tanıştıklarını belirten Alpsoy, o dönemler FETÖ'nün İzmir'deki mahrem imamı olduğunu ve iltisaklı olan askerlere sohbet verdiğini söyledi. FETÖ'nün, devleti ele geçirme amacının olduğunu bilmediğini ileri süren Alpsoy, İsmail Demiriz ile Uğur Tütüneker'in de FETÖ'nün bu amacını bilmediklerini sadece dünyada dini yaymak üzere kurulmuş bir cemaat olarak gördüklerini söyledi.

"TSK'NIN DİNDARLARA DARBE YAPMASINI ENGELLEMEK İÇİN SOHBET VERDİĞİMİZİ ZANNEDİYORDUM"

Mahkeme başkanının askerlere hangi amaçla sohbet verdiğini sorması üzerine tanık Alpsoy, "Bize, geçmişteki askeri darbelerde olduğu gibi dindarların hedef alınacağı faşist bir darbeye karşı engel olmak için, TSK içerisindeki yapıya sempati duyan kişilere bu sobetleri veriyoruz deniliyordu. Biz de hep bu amaçla sohbet verdiğimizi düşünüyorduk. Benim dahi bilmediğim FETÖ'nün bu gizli gayesini Tütüneker ile Demiriz'in bilmesi mümkün değil" diye konuştu.

Daha sonra İstanbul'a geldiğini ve 1999 yılından 2005 yılına kadar FETÖ'nün futbol imamı olarak görev yaptığını anlatan Alpsoy, FETÖ'nün gizli amaçları olduğunu 17-25 Aralık operasyonlarından sonra anladığını söyledi.

ARİF ERDEM'İN AVUKATI TEMİNAT İSTEDİ

Firari sanık Arif Erdem'in avukatı ise, müvekiliyle görüştüklerini belirterek, mahkemenin tutuklanmamasına yönelik teminat vermesi durumunda Arif'in Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

DEMİRİZ TAHLİYE OLDU

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve savunmasının alınmış olması nedeniyle tutuklu sanık İsmail Demiriz'in tahliyesine karar verdi. Tütüneker ve Demiriz'in yurtdışına çıkış yasağını kaldıran heyet, her iki sanığın mal varlıklarına konan tedbirin de kaldırılmasına karar verdi. Arif Erdem hakkındaki yakalama kararının ise devam edilmesine karar verildi.