Eski eşinin öldürdüğü Işık İkizoğlu'nu kadınlar toprağa verdi

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde boşandığı eşi 58 yaşındaki , Yahya Cengiz Küçük tarafından başına çekiçle vurularak öldürülen 32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nun cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. İkizoğlu'nun tabutunu kadınlar taşıdı.

Dikili'de 9 yaşında bir kızları olan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük, önceki gün bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Işık İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi. Işık İkizoğlu evine dönerken polis Yahya Cengiz Küçük'ü aradı ancak bulamadı. Küçük, öğleden sonra eski eşi Işıl İkizoğlu'nun, Duygu Sitesi'ndeki evine geldi. O sırada kızları okulda olan ikili yeniden tartıştı. Işık İkizoğlu'nu başına çekiçle vurarak öldüren Yahya Cengiz Kuçuk, polisi arayarak cinayeti işlediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Yahya Cengiz Küçük, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Işık İkizoğlu'nun cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Katil zanlısı Yahya Cengiz Küçük, emniyette susma hakkını kullandı. İşlemleri tamamlanan Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çiftin 9 yaşındaki kızı I. Küçük, anneannesi F. İkizoğlu ve teyzesi B. İkizoğlu'na teslim edildi.

'KADIN CİNAYETLERİNE HAYIR' TİŞÖRTLERİ

Eski eşi Yahya Cengiz Küçük tarafından hunharca katledilen Işık İkizoğlu'nun cenazesi bugün İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan alnıp Dikiliye getirildi. Öğle namazı öncesi İkizoğlu'nun cenazesi, Dikili Merkez Camii'ne getirildi. İkizoğlu'nun cenazesine yüzlerce kadın katıldı. Annesi Füsun İkizoğlu ile ablası Başak İkizoğlu'nun da bulunduğu cenazede gözyaşları sel oldu.

Dikili Kadın Platformu üyeleri cenazeye 'Kadın cinayetlerine hayır' yazılı tişörtlerle geldi. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, üzeri kırmızı karanfillerle örtülen Işıkoğlu'nun tabutu, camiden kadınların omuzlarında taşınarak cenaze aracına yerleştirildi.

Dikili Kabristanlığı'na kadar yürüyen kadınlar, yol boyunca 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz', 'Kadına uzanan eller kırılsın', 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Yaşasın kadın dayanışması', 'Kahrolsun kadın katilleri' sloganları attı.

Alkışlar eşliğinde kabristanlığa getirilen cenaze, gözyaşları içinde yine kadınlar tarafından toprağa verildi. Cenaze törenine Işık İkizoğlu'nun kızı getirilmedi.



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