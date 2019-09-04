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Eski eşinin, kızına içki içirdiğini görüp, şikayetçi oldu
BURSA'da yaşayan Serkan D., boşandığı eşinin, 12 yaşındaki kızına içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den boşandı. Çiftin 2007 yılında dünyaya...
GENEL 04.09.2019, 10:02
BURSA'da yaşayan Serkan D., boşandığı eşinin, 12 yaşındaki kızına içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den boşandı. Çiftin 2007 yılında dünyaya gelen kızları C.Z.D.'nin velayeti anneye verildi. Anne Y.Ç., 2011 yılında, 1 kız çocuğu babası A.Ç. ile evlenerek, Uşak'a yerleşti. Y.Ç. ve A.Ç.'nin bu evlilikten de 2017 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
Serkan D., kendisini ziyarete gelen kızının telefonunu kontrol ederken elinde içki bardağıyla olan fotoğraflarını gördü. Bunun üzerine diğer fotoğraflar ve videolara da bakan Serkan D., kızı C.Z.D. ile 9 yaşındaki kızları ve 2,5 yaşındaki oğullarına içki içirildiğini gördü. Görüntülerde, babasının uzattığı bardaktaki alkolün tadından ve kokusundan rahatsız olmayan 2,5 yaşındaki çocuğun videolarını gören Serkan D., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondaki görüntüleri delil olarak sunan Serkan D.'nin şikayeti üzerine savcılık, soruşturma başlattı.
Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den boşandı. Çiftin 2007 yılında dünyaya gelen kızları C.Z.D.'nin velayeti anneye verildi. Anne Y.Ç., 2011 yılında, 1 kız çocuğu babası A.Ç. ile evlenerek, Uşak'a yerleşti. Y.Ç. ve A.Ç.'nin bu evlilikten de 2017 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
Serkan D., kendisini ziyarete gelen kızının telefonunu kontrol ederken elinde içki bardağıyla olan fotoğraflarını gördü. Bunun üzerine diğer fotoğraflar ve videolara da bakan Serkan D., kızı C.Z.D. ile 9 yaşındaki kızları ve 2,5 yaşındaki oğullarına içki içirildiğini gördü. Görüntülerde, babasının uzattığı bardaktaki alkolün tadından ve kokusundan rahatsız olmayan 2,5 yaşındaki çocuğun videolarını gören Serkan D., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondaki görüntüleri delil olarak sunan Serkan D.'nin şikayeti üzerine savcılık, soruşturma başlattı.
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