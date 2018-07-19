Eski dernek başkanında bedelli askerlik tepkisi

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri eski Başkanı Ali Yavuz, bedelli askerlik düzenlemesine tepki gösterdi. Yavuz, "Ben vatanım için, bayrağım için, bir ayağımı hain PKK’lı teröristlerce mücadele ederken, kahpece tuzaklanan mayın tuzağına basarak ödedim. Ben para vererek bedel ödemeyi hiç düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum" dedi.Şırnak'ta, 1996 yılında vatani görevini yaparken mayına basarak sağ bacağını diz altından kaybeden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri eski Başkanı Ali Yavuz (42), bedelli askerlik düzenlemesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı, al bayrağımızın göklerde dalgalanması için, bu vatan için karşılık beklemeden bedel ödedim. Vatanımın birliği, beraberliği için ödediğimiz bedeli, 15.000 TL için ödemedim. Ben vatanım için, bayrağım için, bir ayağımı hain PKK'lı teröristlerce mücadele ederken kahpece tuzaklanan mayın tuzağına basarak ödedim. Ben para vererek bedel ödemeyi hiç düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum. Vatan savunması ile alakası olmayanlar kadar, çıkar için edebiyat yapamıyorum. Benim tek amacım vatanım için karşılık beklemeden canım sana feda olsun diye edebiyat yapıyorum. Askerlik yapmadan kaçanlara inat; 'vatan sana canım feda, şehitler ölmez vatan bölünmez.' Bu yazıyı yazarken çok duyguluyum, bana kimsenin kızmaya hakkı yok. Kızanlar bir parmağını kesip, öyle konuşsun. Ben 23 yıl oldu, acı çekiyorum. Ağrım oluyor, kimseye diyemiyorum. Akşam oluyor, protezimi ayağımdan çıkardığımda çocuğum ayağımdan korkup yanıma gelemiyor, ama hiçbir şeyim yokmuş gibi yaşıyorum. Halimle gurur duyuyorum. Bu yüzden bana methiye düzmesin, bazen göstermelik yapıldığını düşünüyorum. Hissediyorum."FOTOĞRAFLI