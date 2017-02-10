Eski bordo berelilerin yardım seferberliği

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra ayrılıp inşaat sektörüne atılan İsmail Kartal, Sivas'ın Suşehri ilçesinde memurluk yapan daha önce Özel Kuvvetler'de birlikte görev yaptığı uzman çavuş Yunus Emre Kutlu'nun ihtiyaç sahibi kişiler için yardım talebini yerine getirdi.TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 yıl görev yaptıktan sonra 2012 yılında ayrılan bordo bereli astsubay İsmail Kartal Ankara'da inşaat şirketi kurduktan sonra ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yardımlar başlattı. Türkiye genelinde Hakkari, Şırnak, Yozgat, Edirne, Van, Ağrı, Denizli, Diyarbakır illerinde okula giden ve yardıma muhtaç çocuklara düzenli olarak giyecek yardımı yaptı.TSK Özel Kuvvetler'de Kartal ile birlikte 8 yıl görev yapan ve daha sonra 2014 yılında ayrılarak Suşehri Belediyesi'nde memur olarak görev yapan eski uzman çavuş Yunus Emre Kutlu, sosyal medyada eski silah arkadaşının öğrencilere giyecek yardımı yaptığını gördü. Silah arkadaşının samimiyetine dayanarak bir mesaj yazıp, ilçede tespit ettikleri 50 ihtiyaç sahibi için yardım talep etti. Kartal, eski silah arkadaşının bu isteğini geri çevirmeyerek, yardıma muhtaç kişilerin ayakkabı numaraları ve kabanların bedenlerinin bildirilmesini istedi.Gerekli bilgiler gönderildikten sonra İsmail Kartal, Kutlu'nun ev adresine istenilen malzemeleri gönderdi. Belediye memuru eski bordo bereli Yunus Emre Kutlu ise kendisine ulaşan giyecek malzemesini tespit ettiği kişilere dağıtmaya başladı. Kutlu, asker arkadaşına teşekkür ederek, "Mesajımı cevapsız bırakmayan İsmail Kartal abime Suşehri ilçemizdeki yardıma muhtaç kişilere yapmış olduğu yardımla yüzlerini güldürdüğü için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hayrını kabul eder inşallah" dedi.

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