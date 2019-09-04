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Eski Bolu Valisi Zahteroğulları'na FETÖ'den beraat
ESKİ Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları, FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Ankara 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık...
GENEL 04.09.2019, 14:20
ESKİ Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları, FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.
Ankara 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Zahteroğulları ve avukatları katıldı. Sanık Zahteroğulları, hiçbir maddi delil olmadan, bir kişinin beyanları nedeniyle yargılandığını savunarak, "Terör örgütü üyesi itamı çok ağır bir suçlama. Ben ne olduğumu biliyorum; ancak burada ne olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Suçsuz olduğumu biliyorum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.
Zahteroğulları'nın avukatı da esas hakkındaki savunmalarını mahkemeye teslim ettiklerini; ancak suçlamalarla ilgili bazı konuların yeniden araştırılması için dosyanın genişletilmesini istediklerini belirtti. Sanık avukatı, taleplerinin kabul edilmemesi halinde ise esas hakkında daha kapsamlı bir savunma yapmak için süre talep ettiklerini belirtti.
Mahkeme heyeti, davanın geldiği aşamada avukatın taleplerinin esasa bir etkisi olmayacağı gerekçesiyle reddedildiğini bildirirken, delil yetersizliği nedeniyle sanık Zahteroğulları hakkında beraata hükmetti.
Ankara 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Zahteroğulları ve avukatları katıldı. Sanık Zahteroğulları, hiçbir maddi delil olmadan, bir kişinin beyanları nedeniyle yargılandığını savunarak, "Terör örgütü üyesi itamı çok ağır bir suçlama. Ben ne olduğumu biliyorum; ancak burada ne olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Suçsuz olduğumu biliyorum ve beraatımı talep ediyorum" dedi.
Zahteroğulları'nın avukatı da esas hakkındaki savunmalarını mahkemeye teslim ettiklerini; ancak suçlamalarla ilgili bazı konuların yeniden araştırılması için dosyanın genişletilmesini istediklerini belirtti. Sanık avukatı, taleplerinin kabul edilmemesi halinde ise esas hakkında daha kapsamlı bir savunma yapmak için süre talep ettiklerini belirtti.
Mahkeme heyeti, davanın geldiği aşamada avukatın taleplerinin esasa bir etkisi olmayacağı gerekçesiyle reddedildiğini bildirirken, delil yetersizliği nedeniyle sanık Zahteroğulları hakkında beraata hükmetti.
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