Eski başkan, şehitler için Erciyes'e çıkacak

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), ()- BÜYÜKŞEHİR yasası ila kapatılan beldelerinden olan Bodrum'a bağlı Konacık'ta 2 dönem belediye başkanlığı yapan MHP'li Mehmet Tosun, şehitler anısına, Erciyes'e tırmanmak için hazırlıklara başladı.

Muğla'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasından önce Bodrum'a bağlı beldelerden Konacık'ta 2 dönem belediye başkanlığı yapan harita mühendisi 47 yaşındaki Mehmet Tosun, darbe girişiminden sonra 30 Ağustos'ta, 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlar Dağı'nda zirve yaptı. Yanında götürdüğü Türk bayrağı ve MHP bayrağını zirveye diken Tosun, rehberiyle birlikte burada yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra döndü. Tosun, şöyle dedi:

"Belediye başkanlığımın ardından meslekten gelen alışkanlık nedeniyle tırmanış yapmaya başladım. Önce Kaçkarlar'a tırmandım. Yanımızda getirdiğimiz büyük Türk bayrağıyla zirvedeki bayrağı yeniledik. Yanına bir de '3 hilal' ekledik. Bu zirve tırmanışını, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi karşısında, kahramanca mücadele ederek şehit düşen, sivil vatandaşlarımızın, askerlerimizin ve polislerimizin anısına gerçekleştirdim. Şimdi de hazırlığımı, 3 bin 916 rakımlı Erciyes'in zirvesine vatanımızı korumak için şehit olan polis ve askerlerimiz anısına gerçekleştireceğim. Ardından daha yüksek zirveler yapmayı planlıyorum."

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