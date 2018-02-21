Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manavgat'a şehit ateşi düştü
Manavgat'a şehit ateşi düştü
 Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukatı Fidel Okan'ın yargılandığı dava
Gazeteci İsmail Küçükkaya mahkemede
FETÖ soruşturmasında 2 iş adamı tutuklandı
Ünlü 2 iş adamı FETÖ'den...
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı...

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan İYİ Parti'de...

İSTANBUL,() Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı olarak atandı.. Necmettin Erbakan'ın, Ege Üniversitesi Göz Polikliniği'nin kurucusu olan ağabeyi...

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan İYİ Parti'de...

İSTANBUL,() Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı olarak atandı..

Necmettin Erbakan'ın, Ege Üniversitesi Göz Polikliniği'nin kurucusu olan ağabeyi merhum Prof. Dr. Selahattin Erbakan'ın oğlu olan Sabri Erbakan, Refahyol hükümeti döneminde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müşteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde de bulunan Sabri Erbakan İYİ Parti'de,  Hazine, Dış Ticaret ve Bayındırlık konularında Akşener'in Danışmanı olarak görev yapacak..

Sabri Erbakan, 2007’de AK Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı olmuş daha sonra  2010’da Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Hareketi’ne katılmıştı. Sabri Erbakan  Kasım 2013'te CHP 'den Fatih Belediye başkanlığı adayı olmuştu.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314