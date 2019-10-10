Eski Başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Gülseli KENARLI / İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a eski başbakanlardan "Barış Pınarı Harekatı" için destek telefonu geldi.

Eski Başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettikleri öğrenildi.

