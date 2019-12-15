Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (2)

CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Tekin'in cenazesi, ikindide toprağa verilmek üzere kırsal Kızılcavlu Mahallesi'ne götürüldü.