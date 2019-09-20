Eşinin, 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürdüğü kadın toprağa verildi

ANKARA'da tartıştığı eşi Nazmi Güralp (29) tarafından 3 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Meral Güralp (29) memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verildi.Dün Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nazmi Güralp ile eşi Meral Güralp, tartıştı. Kamu dairesinde çaycı olarak çalışan Nazmi Güralp, tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını da alarak, evden ayrılırken, eşi Meral Güralp de peşinden gitti. Çift, evden yaklaşık 500 metre uzaklıkta yine tartıştı. Nazmi Güralp, eşini boş binaya sokup, kızının gözü önünde bıçakladı. Meral Güralp, olay yerinde yaşamını yitirdi, Nazmi Güralp ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise gelen yakınlarına teslim edildi.YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİMeral Güralp'in cenazesi, dün akşam hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesine götürüldü. Meral Güralp için Karşıyaka Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Mesut Uzel, cenazede taziyeleri kabul etti. Meral Güralp'ın cenazesi, cuma namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.Öte yandan emniyette sorgusu tamamlanan Nazmi Güralp de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.