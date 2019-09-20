Son Dakika
Eşinin, 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürdüğü kadın toprağa verildi
ANKARA'da tartıştığı eşi Nazmi Güralp (29) tarafından 3 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Meral Güralp (29) memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verildi. Dün Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde...
GENEL 20.09.2019, 15:42
ANKARA'da tartıştığı eşi Nazmi Güralp (29) tarafından 3 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Meral Güralp (29) memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verildi.
Dün Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nazmi Güralp ile eşi Meral Güralp, tartıştı. Kamu dairesinde çaycı olarak çalışan Nazmi Güralp, tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını da alarak, evden ayrılırken, eşi Meral Güralp de peşinden gitti. Çift, evden yaklaşık 500 metre uzaklıkta yine tartıştı. Nazmi Güralp, eşini boş binaya sokup, kızının gözü önünde bıçakladı. Meral Güralp, olay yerinde yaşamını yitirdi, Nazmi Güralp ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise gelen yakınlarına teslim edildi.
YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Meral Güralp'in cenazesi, dün akşam hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesine götürüldü. Meral Güralp için Karşıyaka Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Mesut Uzel, cenazede taziyeleri kabul etti. Meral Güralp'ın cenazesi, cuma namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Öte yandan emniyette sorgusu tamamlanan Nazmi Güralp de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dün Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nazmi Güralp ile eşi Meral Güralp, tartıştı. Kamu dairesinde çaycı olarak çalışan Nazmi Güralp, tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını da alarak, evden ayrılırken, eşi Meral Güralp de peşinden gitti. Çift, evden yaklaşık 500 metre uzaklıkta yine tartıştı. Nazmi Güralp, eşini boş binaya sokup, kızının gözü önünde bıçakladı. Meral Güralp, olay yerinde yaşamını yitirdi, Nazmi Güralp ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise gelen yakınlarına teslim edildi.
YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Meral Güralp'in cenazesi, dün akşam hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesine götürüldü. Meral Güralp için Karşıyaka Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Mesut Uzel, cenazede taziyeleri kabul etti. Meral Güralp'ın cenazesi, cuma namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Öte yandan emniyette sorgusu tamamlanan Nazmi Güralp de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0