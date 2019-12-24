Eşini yakarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'de kayıp ihbarı yaptığı eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52) televizyon programlarına çıkarak arayan ve ardından yakarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan işçi Osman Yalçınkaya (59), hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan Osman Yalçınkaya, geçen yıl 10 Haziran'da polis merkezine giderek, 3 çocuğunun annesi Alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğu ihbarını yaptı. Osman Yalçınkaya ve yakınları ile polisin yaptığı aramalarda Fatma Birgül Yalçınkaya bulunamadı. Osman Yalçınkaya, eşini bulabilmek için televizyon programlarına da çıktı. Müge Anlı'nın programına çıkan Osman Yalçınkaya, eşinin kaybolduğunu, görenlerin polise ihbarda bulunmasını isteyerek gözyaşı döktü. Bu arada 28 Temmuz'da metruk binaların bulunduğu alanda bulunan kemiklerin 9 ay sonra çıkan DNA incelemesi sonucunda Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmaların ardından emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'yı gözaltına aldı. Osman Yalçınkaya, sorgusunda eşini metruk binaların bulunduğu alanda yakarak öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine konulan Yalçınkaya hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Osman Yalçınkaya hakkında, 'canavarca veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Osman Yalçınkaya, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



