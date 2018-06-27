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Eşini öldüren kadına 18 yıl 4 ay hapis cezası

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, alışverişe gitmek üzere yola çıktığı eşi, 71 yaşındaki Süleyman Özmen'i aralarında çıkan tartışma sırasında başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 64 yaşındaki Behiye Özmen'e,...

Eşini öldüren kadına 18 yıl 4 ay hapis cezası
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, alışverişe gitmek üzere yola çıktığı eşi, 71 yaşındaki Süleyman Özmen'i aralarında çıkan tartışma sırasında başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 64 yaşındaki Behiye Özmen'e, 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Olay, 1 Ekim 2016 tarihinde Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokağı'ndaki parkta meydana geldi. 43 yıllık evli ve 4 çocukları olan Süleyman Özmen ile eşi Behiye Özmen, alışveriş yapmak üzere evden çıktı. Çift arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma başladı. İddiaya göre Süleyman Özmen eşine vurdu. Behiye Özmen de yerden aldığı taşla kocasının başına vurup ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan Behiye Özmen, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hakkında, 'Eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Behiye Özmen ile avukatları katıldı. Savcı mütalaasında Özmen'in 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini istedi. Mütalaanın ardından savunma yapan Özmen, evlendiği günden itibaren kocasının şiddetine maruz kaldığını belirterek, olayın isteyerek olmadığını, kocasını öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Son sözü sorulan Özmen, "Bu yaşta hiç kimse eşini öldürmek istemez. Kendimi korumak istedim. Olay isteyerek olmadı, çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, Özmen'i önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek cezasını 22 yıla indirdi. Duruşmalardaki ve geçmişindeki iyi halini de dikkate aldığı Özmen'e, 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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