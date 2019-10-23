Eşini bıçaklayarak öldüren kocanın, eşinin ailesini tehdit ettiği mektubu ortaya çıktı



Yüksel KOÇ / İstanbul - KADIKÖY'de eşi Billur Cucur'u (40) defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Türkay Cucur'un yargılanmasına devam edildi. Türkay Cucur'un bir mektup yazdığı, mektubunda eşinin ailesini tehdit eden ifadelere yer verdiği ortaya çıktı. Türkay Cucur, mektubunda eşi için de, "Billur günahsızdı, beni çıldırttı" dediği öğrenildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Türkay Cucur ve avukatı ile müştekilerin avukatı katıldı. Tutanağa, sanığın akli sağlığının tespiti için 13 Ocak 2020 tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği yazıldı.

TANIK: ÜST KATTAN BAĞRIŞMA SESİ GELMESİ ÜZERİNE UYANDIM

Mustafa Tahir Çıpa tanık olarak dinlendi. Sanığın üst katında oturduğunu söyleyen Çıpa, "Gece 04.30 sıralarında üst kattan bağrışma sesi gelmesi üzerine uyandım. Bir müddet sonra sesler kesildi. Bende aile kavgası olduğunu düşünerek herhangi bir şey yapmadı. Ben olayın nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

APARTMAN GÖREVLİSİNE EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Tanık olarak dinlenen apartmanın görevlisi Fahri Tuncer, "Olay günü sanık beni cep telefonumdan arayarak olayı gerçekleştirdiğini, polislere haber vermemi söyledi. Polis ekipleri geldi, gerekli araştırmayı yaptılar. Ben olayın nasıl gerçekleştiğini görmedim. Olay günü kavga sesi duymadım. Ben maktül ile sanık arasında herhangi bir kavgaya da şahit olmadım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla birbirlerini seviyorlardı" dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI DOSYA KAPSAMINDA ADLİ EMANETE ALINAN MEKTUBU SORDU

Billur Cucur'un ailesinin avukatı Muammer Küçük, söz alarak, dosya kapsamında emanete alınan mektubun sanık tarafından yazılıp yazılmadığının sorulmasını istedi.

MEKTUBU KENDİSİNİN YAZDIĞINI KABUL ETTİ

Sanık Türkay Cucur, mektubu kendisinin yazdığını kabul etti.

'BİLLUR GÜNAHSIZDI'

Türkay Cucur'un, mektubunda, kaynanası ve kayınpederini ölümle tehdit eden cümlelere yer verirken, eşi için de, "Billur günahsızdı, beni çıldırttı. Beni Allah affetsin" cümlelerine yer verdiği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkay Cucur'un 6 Mayıs 2019 tarihinde gece 04.00 sıralarında evde tartıştığı 10 yıllık eşi Billur Cucur'u önce yastıkla boğmaya çalıştığı, ardından mutfaktan aldığı bıçak ile bir çok kez bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Türkay Cucur'un cinayetten sonra evden ayrıldığı, olaydan sonra kapıcıya haber verdiği, kapıcının da polisi aradığı bilgisine yer verilen iddianamede, Türkay Cucur'un, "Eşi tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

