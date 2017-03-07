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Eşine yardım etmek amacıyla başladığı işte ustalaştı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da, evli ve 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Şadiye Mutcu, sanayide sac metal kesim atölyesi bulunan eşine işlerinde yardım etmek amacıyla başladığı işte ustalaştı. Sadiye Mutcu, "Bu işi yapmaktan çok...

Eşine yardım etmek amacıyla başladığı işte ustalaştı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da, evli ve 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Şadiye Mutcu, sanayide sac metal kesim atölyesi bulunan eşine işlerinde yardım etmek amacıyla başladığı işte ustalaştı. Sadiye Mutcu, "Bu işi yapmaktan çok memnunum. Beraber çalışıyor, evimize birlikte gidiyoruz. Hayatı paylaşıyoruz" dedi.
Isparta'da oturan Şadiye Mutlu, yaklaşık 5 yıl önce eşi Bahadır Mutcu'nun Sanayi Sitesi'ndeki sac metal doğrama atölyesinde çalışmaya başladı. Eşinin kalifiye eleman bulamaması sonrası başladığı işte kendini geliştiren Şadiye Mutcu, kesme, bükme ve kaynak gibi işleri yapar hale geldi.
Şadiye Mutcu, "Bu işi yapmaktan çok memnunum. Her işimizi ortak yapıyoruz. Beraber çalışıyor, evimize birlikte gidiyoruz. Hayatı paylaşıyoruz. Ben ev hanımıydım. İlk başta işin ucundan tutmak amacıyla yardımcı olmak için bu işe başladım. İhtiyaç olunca da geldim. Biraz eşim istedi gelmemi, biraz da kendim istedim. Ağır bir iş olduğu için metalleri beraber taşıyoruz. Kesim, büküm, kaynak ne iş olursa burada yapıyorum" dedi.
Kadınlara çalışma tavsiyesinde bulunan Mutcu, ev hanımıyken harcamaların kısıtlı olduğunu, çalışmaya başladıktan sonra kendi parasını kazanmaktan mutlu olduğunu anlattı. Mutcu, kadının istedikten sonra her şeyin üstesinden geleceğini vurguladı.
'İŞLERİ HEMEN KAVRADI'
Bahadır Mutcu da meslekte kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiğini ve eşine birlikte çalışma teklifinde bulunduğunu anlatarak, "5 senedir birlikte çalışıyoruz. İşleri hemen kavradı. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabilir. Bazen şehir dışına çıkıyorum. Eşim olduğu için işyerini rahatlıkla ona bırakıp gidiyorum. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

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