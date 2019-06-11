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Eşine destek olmak için dürümcü açtı, 2 çocuğunu okuttu

NİĞDE'de yaşayan Rukiye İşbilir (43), 10 yıl önce açtığı dürümcü dükkanı sayesinde 2 çocuğunu okuttu. İki çocuk annesi Rukiye İşbilir, eşine destek olmak için 10 yıl önce dürümcü dükkanı açtı. Bu sayede çocuklarının...

Eşine destek olmak için dürümcü açtı, 2 çocuğunu okuttu
NİĞDE'de yaşayan Rukiye İşbilir (43), 10 yıl önce açtığı dürümcü dükkanı sayesinde 2 çocuğunu okuttu.
İki çocuk annesi Rukiye İşbilir, eşine destek olmak için 10 yıl önce dürümcü dükkanı açtı. Bu sayede çocuklarının eğitim masraflarını da karşılayan İşbilir, tüm ev kadınlarının, imkanlarını zorlayarak çalışması gerektiğini söyledi. İşbilir, "On yıl önce çocuklarımın okul masraflarında eşime destek olmak üzere dürüm salonu açtım. Hem çocuklarımın masraflarını karşıladım hem de aileme ve eşime destek oldum, olmaya da devam ediyorum. Eşim de bana destek oldu. Şimdi oğlumu da yanıma aldım. Oğlumla beraber dürüm salonumuzda çalışıyoruz" dedi.
Kadınlarının kendi işlerini yapabileceğini söyleyen Rukiye İşbilir,  "Ev hanımları evde boş durmak yerine kendilerine bir uğraş bulsunlar ve eşleri ile ailelerine destek olsunlar. 'Kadınım' diye çekinmesinler. Biz kadınlar her işin altından anlımızın akıyla çıkar ve her işimizi titizlikle, başarılı bir şekilde yaparız. Bütün kadınlar çalışarak öz güvenlerine kavuşsunlar" diye konuştu.

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