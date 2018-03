Eşine destek için direksiyona geçti, 10 yıldır bırakmıyor

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 10 yıl önce eşinin rahatsızlanması sonrası servis şoförlüğüne başlayan 3 çocuk annesi Ummuhan Koca (46), işini büyük azimle sürdürüyor. Koca, "Şoförlüğü bu kadar çok seveceğimi ve meslek olarak seçeceğimi hiç düşünmemiştim. Bırakmayı da düşünmüyorum" dedi.

Ummuhan Koca, Afyonkarahisar'da servis işletmeciliği yapan eşi Yücel Koca'nın 10 yıl önce rahatsızlanması nedeniyle başına geçtiği direksiyonu bir daha bırakmadı. 'Erkek işi' diyenlere inat eşi, 3 çocuğu ve yakınlarının desteğiyle servis şoförlüğünü devam ettiren Ummuhan Koca, eşinin şirketindeki otobüs ve midibüs gibi bütün servis araçlarını kullanabiliyor. İşçi taşımacılığı yapan Koca, şehir dışına da gidip geliyor.

EŞİ İLHAM OLDU

Eşinin mesleğinin kendisinde büyük etkisi olduğunu anlatan Ummuhan Koca, çok istediği otobüs kullanmayı da eşinin desteğiyle yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Otobüs kullanırken huzurlu ve mutlu olduğunu kaydeden Koca, "Zaten sevilmeden yapılacak bir meslek de değil açıkçası. Gençliğimde de normal meslekleri seçen birisi değildim. Değişik meslekler yapmak istedim. 'Evde oturup çocuklarımı büyüteyim' düşüncem yoktu. Hep böyle hareketli, faal meslekleri düşündüğüm için bana çok cazip geldi otobüs kullanmak. Eşimle birlikte uzun yola gidip gelince çok hoşuma gitti. Eşimin direksiyon başındaki ruh hali çok hoşuma gitti ve meslek olarak seçmeye karar verdim" dedi.

'İNSANLAR ÇOK ŞAŞIRIYORDU'

İlk otobüs kullanmaya başladığında insanların kendisine çok dikkatli baktığını aktaran Koca, "İnsanlar çok şaşırıyor, durup bakıyorlardı. Trafikte araç sürücüleri durup otobüs kullanmama bakıyordu. Ama şu an Afyonkarahisar'da alışıldım. En büyük destekçim en başta eşim oldu. Daha sonra çocuklarım, annem, babam ve kardeşlerim oldu. Hepsi de benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor" diye konuştu.

'UZUN YOL ŞOFÖRLÜĞÜ DAHA GÜZEL'

Şehir içinin yanı sıra şehir dışına da tek başına gitmeye başladığını vurgulayan Ummuhan Koca, şöyle dedi:

"Afyonkarahisar genelinin yanı sıra il dışına da otobüs şoförü olarak çok gittim. Eşimin yedek şoförü olarak da gittim. Konya, Antalya, Bursa ve Çanakkale'ye tek başıma gittim. Bana göre uzun yol şoförlüğü çok zevkli. Şehir içinde dur- kalkla uğraşmaktansa uzun yol şoförlüğü daha güzel. İnsanın kanına işlediği zaman hep gidesi geliyor. Ama en önemlisi trafik kurallarına mutlaka uyulmalı."

'BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

İlk otobüs kullanmaya başlamasını da anlatan Ummuhan Koca, şunları söyledi:

"İlk otobüsle servise çıkmaya başladığımda eşim çok hastaydı. Elinde serumla işe gitmek durumundaydı. O gün için şoför ve yardımcı eleman bulamadı. Ben de o gün kendi kendime söz verdim 'Ben de senin eşinsem şoför olup destek olacağım' dedim. Ama o gün için eşime destek mahiyetinde, 'yanında ihtiyacı olduğunda çıkarım' diye düşünmüştüm. Şoförlüğü bu kadar çok seveceğimi ve meslek olarak seçeceğimi hiç düşünmemiştim. Yedek şoför ve yedek eleman gibi düşünmüştüm. Eşim daha sonra otobüsü kullanma şeklime bakınca 'Sen kullan ve sen devam et' dedi. Hoşuma gitti. Bırakmayı da düşünmüyorum."

'KADINLARIMIZ DAHA ÇOK CESUR OLMALI'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutlayan Ummuhan Koca, kadınların daha çok eğitilmesi evde olduğu kadar dışarıda da daha faal olması gerektiğini söyledi. Koca, "Kadınlar Günü'nü bir kadın olarak kutlamak beni çok memnun ediyor. Daha güzel kutlanmalı. Kadın ölümlerinin olmadığı, çocuk istismarlarının olmadığı ve özellikle kadına şiddetin olmadığı bir ortamda kadınlarımızın yaşamasını istiyorum. Kadınlar Günü bir gün olmamalı. Her gün olmalı. Kadına saygı her zaman olmalı. Kadınlarımız bizim geleceğimizi yetiştiriyor. Ben veya benden başka kadın ne kadar faal olursa yetiştirdiği erkek veya kızlar daha özgüvenli, daha atak ve daha cesur olacak. Ben ona inanıyorum. Onun için belki de şoförlük olsa dahi en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü kadınlar önce kendileri başaracak ve daha sonra çocuklarına bu başarılarını empoze edecek" dedi.



FOTOĞRAFLI