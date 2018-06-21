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Eşinden mesleği öğrendi, iş yerini açtı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, 3 çocuk annesi Neşe Aytekin (46), eşinin araç yağ ve filtre değişim iş yerini kapatması üzerine bu işi yapmaya karar verip, kendisine bir iş yeri açtı. Eşinden mesleği öğrenen Aytekin, araçların...

Eşinden mesleği öğrendi, iş yerini açtı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, 3 çocuk annesi Neşe Aytekin (46), eşinin araç yağ ve filtre değişim iş yerini kapatması üzerine bu işi yapmaya karar verip, kendisine bir iş yeri açtı. Eşinden mesleği öğrenen Aytekin, araçların yağlarını ve filtrelerini değiştirerek, ailesinin geçimini sağlıyor.
Bekirpaşa Mahallesi'nde, 2006 yılında araç yağ ve filtre değişim üzerine iş yeri açan Aytekin çifti, 2014'te işlerin kötü gitmesi nedeniyle dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Eşine zaman zaman yardımda bulunan ve işleri öğrenen Neşe Aytekin, 2015 yılında kendi dükkanını açmaya karar verdi. Aynı mahallede iş yeri açıp, tulum giyerek, yağ ve filtre değiştiren Neşe Aytekin, çevrede kısa sürede tanınan biri haline geldi. Eşinin bıraktığı işi kendinin devam ettirdiğini anlatan Aytekin, "Biz 2006 yılında madeni yağlarla başladık bu işe. Eşim yapıyordu daha önce ben de ona hep yardım edip, destekliyordum. Daha sonra eşim ekonomik bir kriz yaşadı. Ekonomik kriz sonrasında eşimin şevki, hevesi, her şeyi kırıldı. Dükkanı kapattı. 3 çocuğumuz var, 3'ü de okuyor. Geçim kaynağımız da bu dükkan. O yüzden mecburen bir yerden tekrar başlamamız gerekiyordu. Ben eşime destek olmak istedim. Bu işi benim yapacağımı söyledim. O şekilde başladım" dedi.
Müşterilerin, karşılarında üzerinde tulum olan bir kadını görünce şaşırdığını kaydeden Neşe Aytekin, "Kendi imkanlarımızla sağdan, soldan, akrabalardan borç aldık. Elimizde olan ufak tefek altınlarımızı, bileziklerimizi bozdurarak bu işi başlattık. Burada motor yağı değişimi, filtre değişimi yapıyoruz. Arıza tespit cihazı ile arızaları tespit ediyoruz. Kışın antifrizleri değiştiriyoruz. Her türlü bakımı yapıyoruz. Müşteriler ilk önce bir bayanın böyle bir işte çalışmasına çok şaşırıyorlar. Daha sonra müşterilerimize karşı olan güler yüzümüz, onları hoş bir şekilde karşılamamızdan ötürü memnun kalıyorlar. Yaptığımız işten memnuniyetlerini bildiriyorlar. Hoş oluyor yani. Ev işleri yeri geldiği zaman aksıyor. Bunları genelde akşamları yapmaya çalışıyorum. Ev işleri aksadığında da eşim ve çocuklarım devreye giriyor. Her türlü yardım ve destekte bulunuyor" diye konuştu.

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