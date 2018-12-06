Eşinden kalan klasik otomobile özenle bakıyor

ORDU'nun Altınordu ilçesinde oturan Ayşe Özgülçin (79), geçen yıl hayatını kaybeden eşi Ali Bülent Özgülçin'den (82) kendisine kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobil ile yakından ilgilenip, anılarını tazeliyor.

Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Ayşe Özgülçin'in eşi Ali Bülent Özgülçin geçen yıl hayatını kaybetti. Ayşe Özgülçin, eşi tarafından 61 yıl önce İstanbul'dan satın alınan ve kendisine kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobili, ikamet ettiği evin zemin katında yer alan garajda koruma altına aldı. Eşinin hatırasına sahip çıkan Ayşe Özgülçin, fırsat buldukça temizliğini yapmayı da ihmal etmediği klasik otomobile ara sıra biniyor, anılara dönüyor.

İstanbul'da yıllar önce taksi olarak da kullanılan otomobilde, eşinin pek çok hatırasının olduğunu belirten Ayşe Özgülçin, gözü gibi baktığı aracı yoğun talep olması ve satın alınmak istenmesine rağmen satmayacağını söyledi. Ayşe Özgülçin, "Aracın bizde olduğunu bilen duyan büyük ilgi gösteriyor. Dayısının oğlu almıştı eşime sattı. O günden beri araç bizde. Aracın anıları çok, evladım gibi bakıyorum. Gözüm gibi baktım bu güne kadar. Satmayı düşünmüyoruz. Eşimin anılarını yaşatıyorum. Araca elimizden geldiğince bakıyoruz" dedi.



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