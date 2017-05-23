Eşinden ayrılıp baba evine dönen kadın intihar etti

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, eşinden bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan 25 yaşındaki Yasemin Yüksel, kiraz ağacına kendini iple asarak yaşamına son verdi.Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 8 ay önce 4 yaşındaki oğluyla birlikte Ceritler Mahallesi'nde yaşayan babasının yanına yerleşen Yasemin Yüksel, Ceritler Mevkii'ndeki bir kiraz ağacına kendini astı. Bir süre ortalarda görünmeyen ablası için endişelenen Bayram Öztürk, evlerinin yakınlarında ablası Yasemin Yüksel'i aramaya başladı. Evlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki kiraz bahçesine giden Bayram Öztürk, burada üzücü manzarayla karşılaştı. Ablasını kiraz ağacına asılı halde bulan Bayram Öztürk, yaşıyor olabileceğini düşünüp ipi kesti. Daha sonra sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yasemin Yüksel'in öldüğü belirlendi. Yakınları ölüm haberiyle üzüntü yaşadı.Yasemin Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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