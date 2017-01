ESİAD'da İstinaf Mahkemeleri anlatıldı

EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESİAD) 'Türk Yargı sistemine yeni dahil olan İstinaf Mahkemeleri' konulu konferans düzenlendi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Turhan Eğlenoğlu, "15 Temmuz'u bu ülkede çok daha önce bilen ve bana göre Türkiye'nin püf noktasını ve geri dönüşümünü yapan hakim ve savcılardır" diye konuştu. Eğlenoğlu, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bir dosyanın sonuçlanıp çıkması bizde 5 gün, Yargıtay'da 5 yıl, aradaki farkı görüyor musunuz?" dedi.

Konak İlçesi'nde ESİAD'ın toplantı salonunda düzenlenen 'Türk Yargı sistemine yeni dahil olan İstinaf Mahkemeleri' konulu konferansa konuşmacı olarak, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi Başkanı Ercan Turan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Badalı ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Turhan Eğlenoğlu katıldı. Konferansı, işadamları, hukukçular ve öğretim üyeleri de dinledi. İzmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'a Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, konukların İstinaf Mahkemeleri'nin işleyişi ile ilgili bilgiler vereceğini söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam ve yargıyla ilgili bazı noktalara değinmek istediğini belirten İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Turhan Eğlenoğlu, "Hukukçu arkadaşlarımız gayet iyi bilir, ülkemizde 15 Temmuz gibi bir hadise var. Fakat 15 Temmuz'u bu ülkede çok daha önce bilen ve bana göre Türkiye'nin püf noktasını ve geri dönüşümünü yapan hakim ve savcılardır. Daha öncesinde Ergenekon, Balyoz ve Casusluk gibi davaları biliyorsunuz. 2010 yılında HSYK'nın yapısı değişti. O dönem HSYK, paralel yapının eline geçti. İşte ondan sonra polislerle kol kola girip bu söylediğimiz davaları yaptılar. Biz de İzmir'de takip ettik, özel hakim ve savcıların atandığını gördük. İzmir'de Ticaret Mahkemesi Başkanları, Ticaret Hakimleri değişti. Kendi adamlarını getiriyorlar diye uyardık ve 'Eyvah. Çok kötü bir yola gidiyor' dedim. Neden mi? Bir davanız var anlaşmazlık var, sizin avukatınız gidiyor bir sonuç alamıyor. Sonuç almak için FETÖ'cü avukat bulmanız gerekiyor. Eğer siz 1 liraya bir şey yaptırıyorsanız, FETÖ'cü bir avukat 5 liraya ne istiyorsa yapıyordu. Devlet memuru olan hak etmediği halde bir yerlere geldi, ticarette de böyle şeyler yaşandı" diye konuştu.

"HSYK'YI FETÖ'DEN KURTARDIK"

FETÖ ile mücadele için siyasi görüşlerine bakmaksızın bir oluşuma gittiklerini kaydeden Eğlenoğlu, şunları söyledi; "Bir oluşuma gittik, 13 bin hakimin ve savcının oy kullandığı HSYK'da 88 oy farkla HSYK'yı FETÖ'nün elinden kurtardık. İşte ondan sonra Ergenekon, Balyoz ve Casusluk gibi davaların tezgahları ortaya çıkmaya başladı. İstinaf Mahkemeleri son 10 yıldır gündemdeydi ama korkuluyordu ve Allah'tan korkulan olmadı. Buraya FETÖ zamanında atamalar yapılmadı. 3 bin 600 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı ama bizim mahkememizde görevden uzaklaştırılan Ankara'dan gelen tek bir hakim var diğerleri sapasağlam. Çünkü bunlar atanırken mesleğinde en iyi olanlar atandı. Bazı şeyler bu memlekette yiğitlik ve çalışma gerektiriyor."

"BİZDE 5 GÜN, YARGITAY'DA 5 YILDA SONUÇLANIYOR"

Türkiye'de iki yargı birimi olduğunu, bunlardan birinin ilk derece yargı diğerinin de yüksek yargı adı verilen Yargıtay olduğunu hatırlatan Eğlenoğlu, "İstinaf Mahkemeleri her ikisi arasında üst mahkemedir. Yargıtay'dan ayrılan en önemli özelliği; İlk derece mahkemede verilen karar ne olursa olsun önce İstinaf Mahkemesi'ne gelir, aslında İstinaf, Bölge Adliye Mahkemesi'dir. Buradaki özelliği şudur; yeniden ele alır ve ikinci bir yargılama yapar. İlk derece mahkemesi davayı görmüş, 4 tanık gösterilmiş ve 1 tanık dinlenmemiş, İstinaf Mahkemesi işte bu tanığı da dinleyip yeniden yargılama yapıp karar veriyor. İstinaf Mahkemeleri'ne kısa süre önce yapılan değişiklikle kesinlik sınırları getirildi. 5 yıla kadar cezalar kesindir, hukukta ise 41 bin TL'ye kadar verilen kararlar kesindir, Yargıtay'a gitmez. Kurulan mahkememiz çok güzel çalışıyor. İzmir'de 17'si hukuk, 15'i de ceza olmak üzere 32 hukuk dairemiz var. Binamız inşaat halinde ve yıl sonunda teslim edilecek. Teslimden sonra 60 daireye çıkartılıp hakim ve savcılar atanacak. Şu anda İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bir dosyanın sonuçlanıp çıkması bizde 5 gün, Yargıtay'da 5 yıl, aradaki farkı görüyor musunuz? Karar çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Geçen hafta sonu itibariyle bize gelen dosya sayısı 5 bin 214 ceza dosyasından 4 bin 200'ünün kararı çıkmış, 3 bin 36 hukuk dosyasının 2 bin 412'sinin kararı çıkmış. Bize 8 il bağlı. Çanakkale'den Muğla'ya, Kütahya'ya kadar bize bağlı" dedi.

"35 YAŞIN ALTINDAKİLER HAKİMLİK YAPMAMALI"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok kısa bir sürede yaklaşık 3 bin 600 hakim ve savcının görevden alındığına dikkat çeken Eğlenoğlu, aslında bu kişilerin bir çoğunun isimlerinin daha önce bilindiğini savundu. Görevden almalarla boşluk oluştuğunu ancak yeni atamalarla bu boşluğun kapatıldığını belirten Eğlenoğlu, "Bana sorarsanız 35 yaşın altındaki birisi hakimlik yapmamalı. Hakimlik her yerde hakimliktir, 23 yaşındaki birine hakimlik yaptırmanız tartışmalı bir konu. Sistemde genel bir sıkıntı var. 3 bin 500'den fazla hakim ve savcı atıldı ama onun yerine 5 bin 500 kadar hakim ve savcı alındı. Görevden alınanların hepsi yanlış kararlar mı veriyordu, hayır. 100 dosyadan 90'ınına tarafsız karar veriyordu ama geri kalanına bölge imamı dedikleri kişinin talimatı doğrultusunda, lehte veya aleyhte karar veriyordu. İşte bu adalet değil, 1 dosyada bile böyle karar verilmiş olsa bu alçaklıktır. İlk defa İzmir'e kurayla hakim ve savcı geldi. 2-3 ay staj yapanlar kura çekip atandı. Ben her zaman genç arkadaşları 'Bilmeden bir şey yapmayın' diye uyarıyorum. Aslında genç arkadaşlarımız şanslı önlerinde ağabeyi ve ablaları var, çok çalışmaları geliyor ve inanıyorum ki başarılı da olacaklardır" diye konuştu.

Diğer konuşmacılar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi Başkanı Ercan Turan hukuk davaları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Badalı ise ceza davalarıyla ilgili bilgiler verdi. İzmir'e daha 15 Temmuz süreci öncesinde, 15-120 yıl görev yapmayan hakim savcıların tayininin çıkmadığını, ancak son süreçte kurayla gelinebildiğine dikkat çekip İstinaf Mahkemeleri arasında İzmir'in ilk sırada geldiğini söyledi. Turan ise İstinaf Mahkemeleri'nin dar ve geniş sistemlerinin bulunduğu, Türkiye'de dar sistemin tercih edildiğini, geniş sistemde hiç yargılama yapılmamış gibi davranıldığını dile getirdi. Konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi.



