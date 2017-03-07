Eşi ve 2 oğlu Botan Çayı'nda boğuldu, 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te 2011 yılında Botan Çayı kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılması sonucu eşi ile 2 oğlu yükselen sulara kapılarak boğulan Lütfiye Özbey, kalan 3 çocuğuyla birlikte yoksullukla mücadele ediyor.

2011 yılında ailesiyle birlikte piknik yaptıkları Botan Çayı'nda, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselen sular altında kalan oğulları İbrahim (10) ve Serdar (15) ile kocası Fehmi (45) boğulduktan sonra 3 çocuğuyla birlikte ortada kalan 42 yaşındaki Lütfiye Özbey, eşi ve çocuklarının acısını hala yaşadığını söyledi.

Olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı davanın sürdüğünü hatırlatan Lütfiye Özbey şinları anlattı:

"Aradan 6 yıl geçti ama hala bir sonuç alınamadı. Eşim Fehmi, oğullarım İbrahim ve Serdar'ın acısını hala ilk günkü gibi yaşıyorum. Onların acısıyla birlikte yoksullukla da mücadele ediyoruz. Büyük oğlum gelinim, torunum ve 2 kızımla birlikte aynı evde yaşıyoruz. Oğlum lokantalarda günübirlik işlerde çalışıyor. 3 ayda bir dul maaşı alıyorum. Bu şekilde kıt kanat geçiniyoruz. Açtığımız dava hala devam ediyor. Ben ve çocuklarım çok mağduruz."

'TANIMADIĞIM BİR ADAM BENİ KURTARDI'

Lütfiye Özbey'in hayatta kalan büyük kızı Kadriye Özbey, olay günü adını bilmediği bir kişinin hayatını kurtardığını gözyaşları arasında anlatarak şöyle konuştu:

"Ben ve kardeşlerim serinlemek için suya girmiştik. Bir anda sular yükseldi. Ben farklı yere, kardeşlerim farklı yere gittiler. hiç görmediğim tanımadığım bir adam beni kurtartardı. 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata geri döndüm ve olaydan 15 gün sonra babam ve kardeşlerimin öldüğünü öğrendim. Tarif edilemez acıyı hala yaşıyorum. O günden sonra hayatımız değişti. Hep fakirlik ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldık."

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