Eşi işsiz kalınca hindi besiciliğine başladı

MUŞ'un Hasköy İlçesinde oturan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Zehra Elçi, eşinin uzun süre işsiz kalması üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen 'Genç Çiftçi' projesinden yararlanarak hindi çiftliği kurdu.

Köyden kente göçü engellemek, tarımda çalışan genç nüfusu arttırmaya yönelik olan 30 bin lira hibe destekli genç çiftçi projesinden yararlanmak için Hasköy'de oturan 3 çocuk annesi Zehra Elçi başvuruda bulundu. Eşi Vedat Elçi'nin iş bulamaması üzerine aldığı hibe krediyle geçen yıl hindi çiftliği kuran Zehra Elçi, çiftlikte eşi ile birlikte hindi yetiştirmeye başladı. Yetiştirdiği hindileri Muş ve Hasköy'de pazarlayan Zehra Elçi şunları söyledi:

"Aldığım 30 bin lira hibe krediyle 400 hindilik bir çitlik kurduk. Hindileri tamamen organik yemlerle besliyoruz. Yemine hiçbir katkı maddesi katmıyoruz. Muş ve çevre ilçelerde 90 liradan canlı olarak sattığımız hindilerin yerini satın aldığımız yavru hindilerle dolduruyoruz. Bir yıllık süre içinde hem işi öğrendik hem de para kazanmaya başladık."

İş bulamadığı için eşinin aldığı devlet yardımı ile hindi yetiştirmeye başladıklarını anlatan Vedat Elçi, hindileri yetiştirmede eşine her konuda yardımcı olduğunu belirtti. Vedat Elçi, "Bölgede küçük ve büyükbaş hayvan yetiştirici sayısı çok fazla. Bu nedenle biz aldığımız kredi ile hindi yetiştiriciliği yapmaya karar verdik. Kazancımız da iyi" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI