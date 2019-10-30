Esenyurt’ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

ESENYURT’ta düzenlenen operasyonda 62 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarı değerlendirerek, Fatih Mahallesi’ndeki 882’nci Sokakta oturan F.Ç.’nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, toplam 62 kilo açık tütün bulundu. 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadale Kanunu’na muhalefet suçundan F.Ç, gözaltına alınarak Esenyurt Polis Merkezi’ne teslim edildi.







