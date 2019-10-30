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Esenyurt’ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
ESENYURT’ta düzenlenen operasyonda 62 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarı değerlendirerek, Fatih Mahallesi’ndeki 882’nci Sokakta oturan F.Ç.’nin evinde...
GENEL 28.10.2019, 08:49
ESENYURT’ta düzenlenen operasyonda 62 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarı değerlendirerek, Fatih Mahallesi’ndeki 882’nci Sokakta oturan F.Ç.’nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, toplam 62 kilo açık tütün bulundu. 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadale Kanunu’na muhalefet suçundan F.Ç, gözaltına alınarak Esenyurt Polis Merkezi’ne teslim edildi.
Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarı değerlendirerek, Fatih Mahallesi’ndeki 882’nci Sokakta oturan F.Ç.’nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, toplam 62 kilo açık tütün bulundu. 5 bin 607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadale Kanunu’na muhalefet suçundan F.Ç, gözaltına alınarak Esenyurt Polis Merkezi’ne teslim edildi.
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