Esenyurt’ta iki gün önce boşaltılan riskli binada yangın

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () ESENYURT'ta duvarlarında oluşan çatlaklardan dolayı iki gün önce boşaltılan binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Yangın saat 15.00 sıralarında Esenyurt Çınar mahallesi 1446 sokakta 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından 2 gün önce boşaltıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın bir anda çatıyı sardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çatıdan yükselen alevlerle birlikte yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. O anda sokakta bulunan vatandaşların panikle kaçışmaları da görüntüye yansıdı.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)