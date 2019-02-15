Esenyurt’a Hong Kong modeli ticaret merkezi

İSTANBUL, () – AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, 3 bin fabrikanın buluduğu Esenyurt’ta, fabrikaların ürünlerini teşhir etmesi için Show-room’dan oluşan bir ticaret merkezi yapacaklarını söyledi.

Hong Kong ve Şanghay gibi uluslararası ticaret merkezlerinde örnekleri bulunan bir ticaret merkezi projesini hayata geçirmek istediklerini de ifade eden Azmi Ekinci, bu merkezin kapalı çarşı mimarisinde inşa edilip üç bin Show-room’dan oluşacağını da söyledi.

“ÜÇ BİN SHOW- ROOM’DAN OLUŞAN, 365 GÜN AÇIK BİR MERKEZ OLACAK”

Esenyurt sanayisinin ülke sanayisinde önemli yer edindiğini vurgulayan Belediye Başkan Adayı Ekinci, şöyle devam etti:

“İlçemiz İstanbul sanayisinin yüzde 21’ini, Türkiye’nin ise yüzde dördünü karşılamaktadır. Bu işletmeler ülke ihracatında da önemli rol oynamaktadır. Geliştireceğimiz vizyoner projelerle, belediye kaynaklarını kullanmadan, iş insanlarımızın önünü açarak ilçeyi uluslararası ticaret merkezi haline getireceğiz. Bu hedefimize yönelik bir ticaret merkezi açma projemiz var. Bu projenin örneği Hong Kong, Şanghay gibi şehirlerde bulunmaktadır. İlçemizde üç bin fabrika var, bunların 2 bini ihracat yapıyor. Üç bin fabrikanın ürünlerinin sergileneceği, üç bin show- room’dan oluşan, 365 gün açık bir merkez olacak. Mimarisi de Kapalı Çarşı mantığında yapılacak. Bu merkez sayesinde ilçemize yılda 60 bin yabancının geleceğini düşünüyorum. Bu merkez ilçenin ekonomik hayatını çok büyük oranda olumlu olarak etkileyecektir. Esenyurt ticaret turizminin yapıldığı bir ilçe haline gelecektir. Gençlerimiz bu daha da gelişen sanayi atmosferinde ilçemizde daha kolay iş bulacaklardır.”