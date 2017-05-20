Esenyurt'taki taciz iddiasının ardından polisin okul çevresindeki önlemleri sürüyor

Ersan SAN/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta, bir kırtasiyecinin kızları taciz ettiği iddiasıyla polise şikayet eden aile sayısı 8'e çıktı. Polisin okul çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

İddiaya göre, Esenyurt'taki bir ilköğretim okulunun karşısında bulunan kırtasiyenin 34 yaşındaki sahibi, son 1 ay içerisinde bazı kız öğrencileri elle taciz etti. Olay şüphelinin, bir kız öğrenciye yazdığı mektubu sınıf öğretmeninin bulmasıyla ortaya çıktı. Uygunsuz içerikteki mektubu farkeden öğretmen durumu kız öğrencinin ailesine bildirdi.

AİLELER ŞİKAYETTE BULUNDU

Taciz söylentisinin yayılması üzerine okula gelen veliler çocuklarıyla konuştu. Birçok öğrenci benzer şikayette bulununca aileler durumu polise bildirdi. Bu sırada velilerden bazıları okulun karşısında yer alan kırtasiyedeki şüpheliye taş ve sopalarla saldırmak istedi. Bölgeye ulaşan polis kalabalığı uzaklaştırıp şüpheliyi gözaltına aldı.

PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Tacize uğradığını iddia eden yaşları 8 ile 10 arasında değişen 5 çocuk, aileleri eşliğinde önce ambulansla hastaneye daha sonra da Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocukların emniyette psikologlar eşliğinde ifadeleri alındı. Aileler kırtasiyeci hakkında 'taciz' suçlamasıyla şikayette bulundu. Şimdiye kadar 8 ailenin benzer taciz şikayetinde bulunduğu öğrenildi.

Aileleri ayağa kaldıran taciz iddiası üzerine polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Toplumsal müdahale aracı TOMA ve zırhlı araçlar eşliğinde polisin okul çevresindeki önlemleri sürüyor.

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