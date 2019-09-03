Esenyurt'ta yolda kavga ettiği komşusuna ateş açtı
Yılmaz OKUR -Şahin BOZKURT/İSTANBUL, ()-ESENYURT'ta iki komşu arasındaki yolda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Komşusunun ateş açtığı kişi, kolundan ve bacağından yaralandı. Olay, Üçevler Mahallesi 910 Sokak'ta...
Yılmaz OKUR -Şahin BOZKURT/İSTANBUL, ()-ESENYURT'ta iki komşu arasındaki yolda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Komşusunun ateş açtığı kişi, kolundan ve bacağından yaralandı.
Olay, Üçevler Mahallesi 910 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 09.00 sıralarında sağlık ocağından dönen Beşir S., yolda karşılaştığı komşusuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusu, Beşir S.'ye ateş açtı. Beşir S., koluna ve bacağına kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı arıyor.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerini emniyet şeridine alarak inceleme başlattı. Silahlı kavganın yaşandığı sokakta 6 adet boş kovan bulundu.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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