Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt'ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisi de katılırken, hassas burunlu 'Gold'...

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt'ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisi de katılırken, hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik köpeği de aramalara katıldı. Operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. 

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP AYAKKABIDA BULUNDU
Operasyon yapılan 6 rezidans dairesine giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir dairede ayakkabıların içine saklanmış satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Bu sırada polis operasyon yapılan daireden şüphelilerin aşağıya birşey atmış olma ihtimaline karşı rezidansın bahçesinde bir süre arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314