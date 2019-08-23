Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL()-Esenyurt'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi göz altına alındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos tarihinde Esenyurt'ta şüphelendikleri bir otomobili...
İSTANBUL()-Esenyurt'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi göz altına alındı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos tarihinde Esenyurt'ta şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda ekipler, 110,71 gram taş kokain, 630,78 gram skunk, ağırlığı bin 966 gram olan 4 bin 210 adet extasy hap, 9,18 gram Kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 240 TL para ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016