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Esenyurt'ta TIR alev alev yandı (1)
GENEL 24.01.2020, 17:49
Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta TIR alev alev yandı.
Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
(FOTOĞRAF)
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