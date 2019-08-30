banner325

Son Dakika

Esenyurt'ta telefon bayisi baskınına 4 gözaltı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () ESENYURT'ta  telefon bayisini sopa ve bıçaklarla basarak iş yeri sahibini yaralayan 4 kişi yakalandı. Esenyurt'ta 4 kişi ellerinde sopalarla bir telefon bayisini basarak iş yeri sahibi Mehmet Bozkurt'u yaralamıştı....

GENEL 30.08.2019, 09:46
Esenyurt'ta telefon bayisi baskınına 4 gözaltı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, () ESENYURT'ta  telefon bayisini sopa ve bıçaklarla basarak iş yeri sahibini yaralayan 4 kişi yakalandı.
Esenyurt'ta 4 kişi ellerinde sopalarla bir telefon bayisini basarak iş yeri sahibi Mehmet Bozkurt'u yaralamıştı. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, saldırganlar Fesih B., Mevlüt B., Edip B. ve Yalçın B. yakalandı.
Fesih B. ifadesinde, yaklaşık bir ay önce arızalanan telefonunu tamir etmesi için Mehmet Bozkurt'a verdiğini ancak telefonu tamir edemedi halde kendisinden para talep ettiğini öne sürdü. Fesih B. tamiri olmamış telefon için para veremeyeceğini söylemesi üzerine Mehmet Bozkurt'un yanında iki kişi ile birlikte yolunu keserek kendisini dövdüğünü söylediği öğrenildi. Fesih B.'nin daha sonra üzerine oğlu Yalçın B. kardeşi Mevlüt B. ve yeğeni Edip B. ile birlikte dükkana giderek telefoncuyu darp ettiklerini belirttiği kaydedildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildiler.

(FOTOĞRAF)

 

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0