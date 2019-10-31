Esenyurt'ta tahtayla yolda kayan çocuk minibüsün altında kaldı
Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL , () ESENYURT'ta parke tahtasıyla yokuştan kayarak oyun oynayan 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde...
Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL , () ESENYURT'ta parke tahtasıyla yokuştan kayarak oyun oynayan 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz arkadaşlarıyla birlikte parke tahtasıyla yokuş aşağı kayarak, oyun oynuyordu. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir minibüs sokağa girmek için dönüş yaptı. Küçük çocuk yokuş aşağı kayarken minibüsün arka tekerleğinin altında kaldı. Durdeniz'in yardımına çevredekiler koştu. Yaralanan çocuk özel otomobille Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durdeniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
"ŞOFÖR DE GÖZALTINDA KAÇMAMIŞ"
Ali Sayit Durdeniz'in dayısı Faruk İşgören, "Bu çocuk burada tahtayla kayıyormuş. Araba da yukarıdan geliyormuş. Bu sokağa girerken de çocuk altına girmiş. Cenazesi Adli Tıp'ta buraya getirilecek burada defnedeceğiz. Şoför de gözaltında kaçmamış. Komşunun arabasına bindirip götürmüşler çocuğu hastaneye" diye konuştu.
"KAYARKEN ARABANIN ALTINDA KALMIŞ"
Çevredeki bir esnafta yakınlarda park olmadığı için çocukların sürekli bu bölgede oyun oynadığını söyleyerek, "Çocuklar buradan sürekli kayıyor. Çocukları da sürekli uyarıyordum buradan kaymayın diye ama kayıyorlardı. Parkelerle kayıyorlar. Kayarken arabanın altında kalmış" dedi.
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