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Esenyurt'ta sürücülerin yol ortasındaki kavgası kamerada
ESENYURT'ta trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek, yol ortasında kavga etti. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından kaydedildi. Olay, geçen hafta Esenyurt, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya...
GENEL 26.12.2019, 08:51
ESENYURT'ta trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek, yol ortasında kavga etti. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından kaydedildi.
Olay, geçen hafta Esenyurt, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü yol verme sebebiyle trafikte tartıştı. Sürücüler araçlarından inerek, yol ortasında kavga etmeye başladı. Taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla saldırdı. Üstündeki kıyafeti de çıkan yerdeki kişi bir süre yumrukların hedefi oldu. Bir otomobille taksi de kavga sırasında yoldan geçmeye çalıştı. Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen hafta Esenyurt, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü yol verme sebebiyle trafikte tartıştı. Sürücüler araçlarından inerek, yol ortasında kavga etmeye başladı. Taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla saldırdı. Üstündeki kıyafeti de çıkan yerdeki kişi bir süre yumrukların hedefi oldu. Bir otomobille taksi de kavga sırasında yoldan geçmeye çalıştı. Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.
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