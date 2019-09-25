Esenyurt'ta 'skunk' operasyonu

Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 41 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt'ta denetim yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 2 kilo 330 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 38 kilo 725 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.