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Esenyurt'ta silahlı saldırı dehşeti kamerada

Ersan SAN/İstanbul - ESENYURT'ta uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler araçla geldikleri mahallede terör estirdi. Yolda yürüyenlere ateş açan saldırganlara mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda ölen ya da...

Esenyurt'ta silahlı saldırı dehşeti kamerada

Ersan SAN/İstanbul - ESENYURT'ta uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler araçla geldikleri mahallede terör estirdi. Yolda yürüyenlere ateş açan saldırganlara mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar bazı evlerin camlarına isabet etti.  O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İnönü Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 kişi saat 16.40 sıralarında siyah lüks bir araçla Belde Caddesi'nde durdu. Araçtan inen şüphelilerden ikisi, yolda yürüyenlerin üzerine ateş açtı. Panikle kurşunlardan kaçmaya çalışanlar daha sonra saldırganları kovaladı. Ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla buradan kaçarken, onları kovalayanların arasında elinde silah olan birisi dikkat çekti. Silahların ateşlendiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüphelileri kovalayanlardan bir kişiyi gözaltına alırken, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"HER ZAMAN OLAN BİR ŞEY"
İki çocuğunun bulunduğu odanın camına kurşun isabet eden bir kadın, "Salondaydım. Çocuklarım burada yatağın üzerinde oturuyorlardı. Birden sokaktan pat pat diye sesler gelince cama çıktım. Sokakta çatışma vardı. Çocuklarım 'cam kırıldı' deyince yanlarına geldim. Sonra polisi aradım" derken, bir başka görgü tanığı ise silahlı kavganın uyuşturucu satıcıları arasında çıktığını öne sürdü. Daha öncede silahlı çatışma çıktığını belirten görgü tanığı, "Her zaman olan bir şey" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan silahlı kavga caddede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde siyah lüks bir araçla caddeye gelen 4 kişiden ikisi sokakta bulunanların üzerine ateş açıyor. Sokaktakiler panikle mermilerden korunmaya çalışıyor. Şüpheliler daha sonra ateş açarak, geri çekilirken sokaktakiler ali silahlı şüphelilerin peşinden koşuyor. Şüphelileri kovalayanlardan birisinin elindeki silah dikkat çekiyor.

(FOTOĞRAF)

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