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Esenyurt'ta silahlı saldırı

 ESENYURT'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Olay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi.  Sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla...

GENEL 25.10.2019, 15:49
 ESENYURT'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Olay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi.  Sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla vurdu. Ayağından yaralanan S. E. (42) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenliğe aldı.  Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

 
 

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