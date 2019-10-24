ESENYURT'TA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILARIN KAZASI KAMERADA (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()



Esenyurt'ta motosikletli 2 kapkaççı bir kadının cep telefonunu çaldı. Kadının yardım çığlıklarını duyan bir servis minibüsü şoförü ve otomobil sürücüsü kapkaççıları takip etmeye başladı. Kovalamaca sırasında motosikletteki kapkaççılar kaza yaptı. Yaralı halde yakalanan şüpheliler hastaneye kaldırıldı.