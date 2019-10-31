Esenyurt'ta motosiklet hırsızları yakalandı

Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT'ta motosiklet ve cep telefonları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. .

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Motosiklet hırsızlığının yapıldığı bir sitenin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreste 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çalıntı 2 motosiklet, kapkaçla çalınmış iki telefon ile IMEI numarası bulunmayan 6 cep telefonuna el konuldu. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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