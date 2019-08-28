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Esenyurt'ta korsan gösteriden gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () ESENYURT'ta  HDP’nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul’da yapılan operasyonları bahane ederek  korsan gösteri yapan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.   İstanbul...

GENEL 28.08.2019, 09:23

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () ESENYURT'ta  HDP’nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul’da yapılan operasyonları bahane ederek  korsan gösteri yapan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.


 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri Esenyurt'ta  operasyon düzenleyerek HDP’nin Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını  ve İstanbul’da yapılan operasyonları bahane ederek korsan gösteri yapan 9 kişiyi gözaltına almıştı. Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1’i savcılıktan olmak üzere toplam 2 kişi serbest bırakıldı. TEM ekiplerinin yaptığı operasyon ve aramalar polis kameraları tarafından kaydedildi.

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