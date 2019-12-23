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Esenyurt'ta kaza yapan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
ESENYURT'ta yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, cadde seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada önde seyreden araç içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Kıraç...
GENEL 23.12.2019, 12:32
ESENYURT'ta yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, cadde seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada önde seyreden araç içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Kıraç Mahallesi Gazi Caddesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir iş merkezinin otoparkından caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkan 34 BH 6403 plakalı Hafif ticari araç, caddede seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Öndeki ticari aracın ön sağ koltuğunda oturan Zülbiye Mutlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zülbiye Mutlu, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa konuldu. Mutlu, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada başka yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Kaza, Kıraç Mahallesi Gazi Caddesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir iş merkezinin otoparkından caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkan 34 BH 6403 plakalı Hafif ticari araç, caddede seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Öndeki ticari aracın ön sağ koltuğunda oturan Zülbiye Mutlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zülbiye Mutlu, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa konuldu. Mutlu, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada başka yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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