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Esenyurt'ta intikam cinayeti; Şüpheliler tutuklandı
ESENYURT'ta intikam nedeniyle gerçekleştiği belirlenen cinayetin şüphelileri tutuklandı. Esenyurt Pazar Yolu Mahallesi'nde 12 Ekim akşamı meydana gelen olayda 25 yaşındaki Kerem Büte, bıçaklanarak ağır yaralandı. Büte kaldırıldığı...
GENEL 19.10.2019, 19:17
ESENYURT'ta intikam nedeniyle gerçekleştiği belirlenen cinayetin şüphelileri tutuklandı.
Esenyurt Pazar Yolu Mahallesi'nde 12 Ekim akşamı meydana gelen olayda 25 yaşındaki Kerem Büte, bıçaklanarak ağır yaralandı. Büte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önce Büte'nin bir kişiyi bıçakla yaralayarak felç ettiğini belirledi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, felç kalan kişinin kardeşi Eren K.,'yı gözaltına aldı. Eren K.,"Kardeşim Ersel, 7 yıl önce tartıştığı bu kişi tarafından bıçaklanmıştı. Sonrasında da felç kaldı. Mahallemize geldiğini duyunca da aramızda tartıştık. Daha sonra da bıçakladım. Kardeşimin intikamını aldım" dediği öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği önceki gece eş zamanlı yaptığı operasyonla 18 Ekim'de Eren K'nın yanı sıra Büte'nin bıçaklandığı sırada yanında bulunan Halil İbrahim T.,(30), Sezer Y.(19)'yi de gözaltına aldı. Ayrıca Cinayetle bağlantısı olduğu tespit edilen Hazar T.(19) Kayseri'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Öldürülen Büte'nin 11 suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mehkemede 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Esenyurt Pazar Yolu Mahallesi'nde 12 Ekim akşamı meydana gelen olayda 25 yaşındaki Kerem Büte, bıçaklanarak ağır yaralandı. Büte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önce Büte'nin bir kişiyi bıçakla yaralayarak felç ettiğini belirledi. Bu yönde yoğunlaşan ekipler, felç kalan kişinin kardeşi Eren K.,'yı gözaltına aldı. Eren K.,"Kardeşim Ersel, 7 yıl önce tartıştığı bu kişi tarafından bıçaklanmıştı. Sonrasında da felç kaldı. Mahallemize geldiğini duyunca da aramızda tartıştık. Daha sonra da bıçakladım. Kardeşimin intikamını aldım" dediği öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği önceki gece eş zamanlı yaptığı operasyonla 18 Ekim'de Eren K'nın yanı sıra Büte'nin bıçaklandığı sırada yanında bulunan Halil İbrahim T.,(30), Sezer Y.(19)'yi de gözaltına aldı. Ayrıca Cinayetle bağlantısı olduğu tespit edilen Hazar T.(19) Kayseri'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Öldürülen Büte'nin 11 suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mehkemede 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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