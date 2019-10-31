ESENYURT'TA İNTERNET KAFEDE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI (1)

Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta bir internet kafede çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.





Esenyurt'ta bir internet kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılıyor.