Esenyurt'ta iki binanın çatısı alev alev yandı

Ersan SAN-İSTANBUL,()

YANGIN saat 16.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye mahallesi 615 sokakta bulunan bir binanın apartman boşluğunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan başka bir binanın çatısına daha sıçradı.Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye heber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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