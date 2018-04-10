Esenyurt'ta Go-kart pistlerine sıkı denetim

ESENYURT Belediyesi, Go-kart pistlerinde yaşanan kazalar nedeniyle ilçede bulunan Go-kart işletmelerini denetledi. İlçedeki Go kart pistlerinde işletme evrakları ve fiziki yeterlilik açısından yapılan denetimlerde, güvenlik önlemlerine duyarlılık konusuna dikkatler çekildi.

İstanbul Sarıyer’de, liseli genç kız boynundaki fuların bindiği Go-kart aracının tekerine dolanması sonucu ağır yaralanmıştı. Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin de benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi gündemi uzun süre meşgul etmişti. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri belirli aralıklarla gerçekleştirdiği Go-kart pist denetimlerini arttırdı. İlçedeki Go-kart pistlerinde işletme evrakları ve fiziki yeterlilik açısından yapılan denetimlerde herhangi bir eksikliğe rastlanmazken, güvenlik önlemlerine duyarlılık konusuna dikkat çekildi.



“YAPTIĞIMIZ DENETİMLERDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLAMADIK”

Denetimi yapan zabıta memuru Fevzi Begit, "İşletmelerde hobi karting pist lisansı, özel beden eğitimi ve spor tesisi çalışma evrakı, işyeri ruhsatı, kaza sigortası, kaza anında yardım alınacak hastane sözleşmesi gibi evrakların kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Şu anda evrak olarak herhangi bir eksikliği yok. Biniş esnasındaki talimatlar, sürücünün uyması gereken kurallar, gayet düzgün. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bundan sonra da kurallara bu şekilde devam ederlerse, Go-kart kullanan sürücülerin ve işletmelerin bir problem yaşanacağına inanmıyorum” diye konuştu.

Begit ayrıca Go-kart pistlerinde en önemli riskin fular, kaşkol, şal gibi aksesuarlar olduğunu aktararak "Fular takarak araca bilindiği zaman fuların tekerleklere dolanması ölüme sebebiyet veriyor. Bu konuya dikkat edilip edilmediğini özellikle denetliyoruz" dedi.

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